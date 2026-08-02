Полицейские в Красноярском крае раскрыли кражу жеребца и вернули его хозяину

До 5 лет лишения свободы грозит жителю Красноярского края за кражу жеребца Полицейские в Красноярском крае раскрыли кражу жеребца и вернули его хозяину

Москва2 авг Вести.В Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края полицейские раскрыли кражу жеребца и вернули его владельцу, похитителю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД региона.

По данным ведомства, житель села Светлолобово сообщил в полицию о пропаже жеребца красно-пестрой масти по кличке Кавказ стоимостью 220 тысяч рублей. Установлено, что заявитель держал коня на привязи возле своей усадьбы. Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый уроженец соседнего Ужурского района. Мужчина сознался в содеянном, Кавказ был возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет отмечается в сообщении

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование уголовного дела.