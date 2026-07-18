Задержаны кравшие лошадей и коров с безнадзорного выпаса в Забайкалье В Забайкалье полицейские пресекли противоправную деятельность группы скотокрадов

Москва18 июл Вести.Полиция задержала пятерых подозреваемых в краже лошадей и коров с безнадзорного выпаса, на их счету десятки имущественных преступлений в Забайкальском крае, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Местные жители сообщили в полицию поселка Забайкальск о хищении крупнорогатого скота, их животные паслись в поле без присмотра.

Ранее судимые за аналогичные преступления пятеро жителей Забайкальского округа задержаны отмечается в сообщении

Установлено, что на протяжении двух лет злоумышленники похищали лошадей и коров с безнадзорного выпаса. После чего забивали скот, а мясо сбывали в точки общепита. Стоимость похищенных животных оценили в почти два миллиона рублей. Предположительно, неизвестные похитили у фермеров 28 лошадей и коров, а также автомобильные покрышки и профилированный лист.

По фактам краж возбуждено уголовное. Фигуранты помещены в СИЗО.