Спасатели вывели из снежного плена в горах Дагестана 20 лошадей

Москва13 апр Вести.В горах Дагестана спасли 20 лошадей, которые оказались заблокированы на высокогорье из-за аномальных снегопадов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства республики.

Животных удалось вывести в безопасное место. Десять лошадей из табуна погибли.

На границе Гумбетовского и Ботлихского районов завершилась операция по спасению табуна лошадей, оказавшегося в снежном плену сказано в сообщении

Работу спасателей затрудняли погодные условия – глубокий снег и плохая видимость. Отмечается, что спасателям приходилось искать дорогу с помощью компаса.

Как рассказали в министерстве, это не единичный случай. Из-за обильного снега многие пастбища оказались отрезанными от дорог. В настоящее время проводится работа по выводу животных в безопасное место.