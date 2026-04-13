Москва13 апрВести.В горах Дагестана спасли 20 лошадей, которые оказались заблокированы на высокогорье из-за аномальных снегопадов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства республики.
Животных удалось вывести в безопасное место. Десять лошадей из табуна погибли.
На границе Гумбетовского и Ботлихского районов завершилась операция по спасению табуна лошадей, оказавшегося в снежном пленусказано в сообщении
Работу спасателей затрудняли погодные условия – глубокий снег и плохая видимость. Отмечается, что спасателям приходилось искать дорогу с помощью компаса.
Как рассказали в министерстве, это не единичный случай. Из-за обильного снега многие пастбища оказались отрезанными от дорог. В настоящее время проводится работа по выводу животных в безопасное место.