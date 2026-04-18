В Дагестане выплатят компенсации за погибших при наводнении животных Меликов: сельхозтоваропроизводители Дагестана понесли значительные убытки

Москва18 апр Вести.В Дагестане намерены компенсировать потери сельхозтоваропроизводителям из-за гибели скота при наводнении. Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Дагестан Сергей Меликов.

По предварительным подсчетам, в результате ЧП погибли более 600 голов крупного рогатого скота, свыше 2 тысяч овец и около 60 тысяч птиц.

Сельхозтоваропроизводители понесли большие убытки с учетом гибели поголовья скота или затопления сельскохозяйственных объектов. Я думаю они в полном объеме могут рассчитывать на нашу помощь, на нашу поддержку заявил он

Власти региона дали поручение комитету ветеринарии выяснить точные данные по потерям, чтобы впоследствии компенсировать ущерб пострадавшим.

На днях сообщалось, что в высокогорном Дахадаевском районе Дагестана разрушены 30 домов из-за оползня, еще более 100 строений находятся под угрозой обрушения.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс.