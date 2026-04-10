Более 1 тыс. голов рогатого скота погибло в Дагестане во время паводка

В Дагестане из-за паводка и ненастья погибло более 1 тыс. голов рогатого скота

Москва10 апр Вести.В Дагестане в результате паводков и ненастья погибло более 1 тыс. голов рогатого скота и более 60 тыс. голов птицы. Об этом говорится в сообщении правительства республики.

Сельское хозяйство республики понесло значительный урон и в животноводческой отрасли. По предварительным оценкам, погибло 430 голов крупного рогатого скота (из них 270 коров), 650 голов мелкого рогатого скота и около 64 тысяч голов птицы уточняется в канале кабмина в мессенджере MAX

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, в результате стихии повреждены объекты капитального строительства, в частности, фермы и хозяйственные постройки. В настоящее время продолжается оценка ущерба.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что, согласно предварительным данным, ущерб сельскому хозяйству Дагестана от паводков составил 640 млн рублей. От стихии пострадали сельхозугодья, виноградники и поголовье скота в 16 муниципальных образованиях республики.