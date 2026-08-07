В Краснодарском крае задержан охотник, выстреливший в человека вместо шакала

Кубанский охотник выстрелил в мужчину, перепутав его с шакалом В Краснодарском крае задержан охотник, выстреливший в человека вместо шакала

Москва7 авг Вести.В Краснодарском крае задержан 42-летний охотник, который выстрелил в мужчину, приняв его за шакала, сообщает региональный главк МВД России.

Житель станицы Динская, имеющий разрешение на охоту, вооружился карабином и приехал в хутор Привольный Белореченского района отстреливать диких шакалов.

Используя тепловизор, охотник выстрелил по силуэту тепловой сигнатуры. Пуля попала в белореченца, который выгуливал собаку в лесополосе. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни говорится в публикации

По этому факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Если вина фигуранта будет доказана, он может получить до 3 лет лишения свободы.