Москва7 авгВести.В Краснодарском крае задержан 42-летний охотник, который выстрелил в мужчину, приняв его за шакала, сообщает региональный главк МВД России.
Житель станицы Динская, имеющий разрешение на охоту, вооружился карабином и приехал в хутор Привольный Белореченского района отстреливать диких шакалов.
Используя тепловизор, охотник выстрелил по силуэту тепловой сигнатуры. Пуля попала в белореченца, который выгуливал собаку в лесополосе. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью, опасный для жизниговорится в публикации
По этому факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Если вина фигуранта будет доказана, он может получить до 3 лет лишения свободы.