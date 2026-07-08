Неизвестные прострелили из автомата колеса авто в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мужчина прострелил колеса авто после отказа открыть багажник Неизвестные прострелили из автомата колеса авто в Хабаровском крае

Москва8 июл Вести.На дороге в Хабаровском крае произошла потасовка со стрельбой, в результате которой автомобилю прострелили шины. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным издания, машину остановили возле села Гатка и потребовали показать салон и багажник. Предположительно, это были сотрудники рыбоохраны.

Они хотели осмотреть салон и багажник, но, по словам пассажиров, отказались звать понятых или полицию. Когда компания заявила, что не будет показывать авто без свидетелей, им прострелили колеса говорится в публикации

Отмечается, что потерпевшие намерены заявить о происшествии в полицию.