На Урале осужден мужчина, застреливший друга на охоте На Урале отправили на принудительные работы охотника, застрелившего друга в лесу

Москва5 июн Вести.В Свердловской области суд на один год отправил на принудительные работы мужчину, который случайно застрелил друга на охоте, приняв его за косулю. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Преступление произошло в начале января 2026 года на территории Верхотурского лесничества. Согласно материалам уголовного дела, 49-летний фигурант шел по следу зверя с заряженным карабином "ОП-СКС", заметил движение в кустах и выстрелил.

Ему показалось, что он четко видит голову и уши животного. Он выстрелил и услышал вскрик, но не понял, что кричал человек. А когда подошел ближе, то увидел уже бездыханное тело товарища говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Мужчине инкриминировалось причинение смерти по неосторожности. Свою вину он полностью признал.

Назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.... Запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, а также с хранением и ношением охотничьего оружия и патронов к нему, сроком на 3 года указывает суд

Отмечается, что стороны пытались обжаловать решение в вышестоящей инстанции. В результате срок дополнительного наказания, а именно запрет на охоту и ношение оружия, сократили до 2 лет 10 месяцев, а карабин изъяли.