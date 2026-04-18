В рязанском СК рассказали о сложностях в расследовании дела экс-полицейского В рязанском СК рассказали о сложностях в расследовании дела об убийстве на охоте

Москва18 апр Вести.В Рязанской области вынесли приговор по делу об убийстве на охоте, главным фигурантом которого стал бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков. Следователи по особо важным делам СУ СК России по региону в интервью ИС "Вести" рассказали о сложностях в расследовании этого дела.

По версии следствия, в феврале 2024 года местный предприниматель организовал незаконную коллективную охоту, куда пригласил и действующего на тот момент заместителя начальника угрозыска УМВД области. В ходе охоты Виталий Цыплаков застрелил лося и смертельно ранил одного из охотников.

Позже тело убитого бросили в сарае, а потом отвезли на свалку и закопали на глубине трех метров. Именно Цыплаков впоследствии принял от матери убитого заявление о его розыске и активно изображал поиски.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, потому что фигурировал изначально высокопоставленный сотрудник полиции, бывший сотрудник полиции. Все они, как потом выяснилось, договорились и рассказали нам одну версию, что они пошли на охоту, даже не на охоту, а просто отдохнуть от города на природе. Их версия о том, что потерпевший ушел не подтверждалась отметил следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области Виктор Абрамов

После того, как председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял это дело на контроль, к расследованию подключились сотрудники Центрального аппарата СКР. Во взаимодействии с коллегами из ГУСБ МВД, региональных управлений МВД и ФСБ провели десятки экспертиз и обысков, допросили больше сотни человек. Пришли и к действующему на тот момент заместителю начальника управления уголовного розыска Виталию Цыплакову.

С помощью детализации телефонных звонков и переговоров следователи установили всех участников той роковой охоты. Ими оказались восемь человек. Сразу несколько из них дали показания против полковника Цыплакова.

Человек, занимая высокий пост, обладал многолетним опытом раскрытия именно этой категории преступлений, именно против личности, знал, как собираются следы, как проводятся следственные действия, как осуществляются оперативно-розыскные мероприятия. И весь свой опыт он применил на практике. И действительно, в этой связи было сложнее раскрыть это преступление рассказал руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области Андрей Карнов

Цыплакова приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Его лишили звания полковника и права занимать государственные должности на три года. Осужденный намерен обжаловать приговор и добиваться смягчения наказания. Еще один фигурант дела получил три года условно.