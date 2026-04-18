Экс-полицейский рязанского УМВД намерен обжаловать приговор за убийство Осужденный за убийство на охоте в Рязанской области считает приговор незаконным

Москва18 апр Вести.Бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталий Цыплаков в интервью ИС "Вести" назвал незаконным приговор, вынесенный по делу об убийстве на незаконной охоте.

Цыплакова приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Его лишили звания полковника и права занимать государственные должности на три года. Осужденный намерен обжаловать приговор и добиваться смягчения наказания.

Приговор незаконный, мое мнение… Я не убил человека… [То, что я прятал тело] – моя ошибка, моя вина, я ее признаю, я виноват перед родственниками, перед самим собой, перед своей семьей в том числе сказал Цыплаков

По версии следствия, в феврале 2024 года местный предприниматель организовал незаконную коллективную охоту, куда пригласил и действующего на тот момент заместителя начальника угрозыска УМВД области. В ходе охоты Цыплаков застрелил лося и смертельно ранил одного из охотников.

Позже тело убитого бросили в сарае, а потом отвезли на свалку и закопали на глубине трех метров. Именно Цыплаков впоследствии принял от матери убитого заявление о его розыске и активно изображал поиски.