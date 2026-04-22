Экс-депутат Рашкин получил предложение идти на выборы в ГД от Иркутской области

Москва22 апр Вести.Бывший депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин, досрочно лишенный мандата в мае 2022 года из-за незаконной охоты, планирует участвовать в парламентских выборах осенью 2026 года. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Предложение получил. Сейчас проходим поддержку народного кандидата. … Иркутская область. заявил экс-депутат

Валерий Рашкин сообщил, что планирует выдвигаться от Иркутской области. При этом депутат подтвердил, что стоит на учете в Саратове. Ранее он представлял в Госдуме Саратовскую область.

В октябре 2021 года во время рейда сотрудники охотнадзора Саратовской области остановили автомобиль, в котором находились Валерий Рашкин и его приятель. В багажнике была обнаружена разделанная туша лося. Документ, разрешающий охоту, экс-депутат предъявить не смог.

В апреле 2022 года суд приговорил Валерия Рашкина к трем годам условно за незаконную охоту. В мае 2022 года его досрочно лишили депутатского мандата.

В августе 2024 года автомобиль Рашкина попал в ДТП с лосем, животное погибло. Как позже стало известно, экс-парламентария не было в машине в момент аварии.