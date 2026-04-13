"Коммерсант": Анатолий Вассерман не будет участвовать в выборах в Госдуму

Москва13 апр Вести.Телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман отказался от участия в выборах в новый, девятый созыв Госдумы.

Причиной стало отсутствие спонсоров для его избирательной кампании. Об этом он сообщил газете "Коммерсант".

Напомним, что на выборах 2021 года Вассерман одержал победу в Преображенском одномандатном округе Москвы, получив 33,7% голосов избирателей. Он участвовал в выборах как самовыдвиженец и впоследствии вошел во фракцию "Справедливая Россия", оставаясь при этом беспартийным.

По информации издания, на осенних выборах в Преображенском округе планирует баллотироваться президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, который является депутатом нижней палаты парламента с 2003 года.

В этой связи Вассерман предположил, что Третьяк решил сменить избирательный округ после того, как узнал о решении тележурналиста не участвовать в предстоящей избирательной кампании.

В середине марта "Коммерсант" сообщил, что ефрейтор Людмила Болилая, получившая звание Героя России, может стать кандидатом на выборах в Госдуму от Московской области.