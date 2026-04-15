"Ведомости": депутат Бутина пойдет на выборы в Госдуму от Республики Коми

Москва15 апр Вести.Депутат Госдумы Мария Бутина может пойти на выборы по новому для себя региону – Республике Коми. Об этом "Ведомостям" рассказали источники, близкие к администрации президента и полпредству Северо-Западного федерального округа.

Как уточняет газета "Ведомости", документы для участия в праймериз "Единой России", которую Бутина представляет в Госдуме, она пока не подавала.

Республика Коми остается одним из сложных регионов для "Единой России", отмечает издание. На выборах в Госдуму 2021 года победу по округу одержал Олег Михайлов от КПРФ, однако его победа на следующих выборах считается маловероятной.

Некоторые эксперты, опрошенные "Ведомостями", считают, что узнаваемость Бутиной может усилить публичную кампанию "Единой России" в регионе и помочь в политической работе на местах.

Выборы депутатов в Госдуму пройдут в сентябре 2026 года.

11 марта "Единая Россия" начала прием заявок от кандидатов на участие в предварительном голосовании, по итогам которого будут определены кандидаты на выборы в Госдуму. Регистрация продлится до 30 апреля. Голосование за кандидатов пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая.