Москва24 апр Вести.Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин намерен участвовать в выборах депутатов Московской областной думы и Государственной думы, которые пройдут 20 сентября 2026 года. Об этом он рассказал газете "Ведомости".

По словам политика, его предвыборный штаб уже начал работу: арендованы офисы, формируется база сторонников и идет подготовка к сбору подписей.

В Госдуму Надеждин планирует баллотироваться по Мытищинскому одномандатному округу № 123. В этот округ входят Долгопрудный, Королев и Мытищи. Для регистрации кандидатом в Госдуму ему необходимо собрать не менее 14 тыс. подписей, для участия в выборах в Московскую областную думу – 8 тыс.

Надеждин заявил, что рассматривает выборы как возможность для широкой общественной кампании по "нормализации ситуации в стране" и намерен провести "самую интересную" кампанию в РФ в случае регистрации.