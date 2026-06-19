Москва19 июн Вести.Житель села Тегульдет 48 лет обвиняется в причинении смерти по неосторожности – мужчина застрелил своего товарища во время охоты, сообщила пресс-служба СУ СК России по Томской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, в июне текущего года в ночное время обвиняемый и его 45‑летний знакомый осуществляли охоту в лесном массиве в окрестностях поселка Четь-Конторка Тегульдетского района. Приняв движущегося по озеру на лодке знакомого за особь лося, обвиняемый произвел выстрел из гладкоствольного ружья, в результате которого потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в область грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия