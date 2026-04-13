Москва13 апрВести.В Пензенской области в отношении 56-летнего жителя города Городище возбуждено уголовное о причинении несовершеннолетнему смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Трагический инцидент произошел 10 апреля текущего года в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем.
Обвиняемый произвел выстрел, причинив находившемуся рядом 14-летнему подростку ранение, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью. Школьник был доставлен в больницу.
Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, вину в совершении инкриминируемого деяния он призналсказано в сообщении
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.