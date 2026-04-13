Возбуждено дело после смертельного ранения школьника на охоте под Пензой

Под Пензой мужчина смертельно ранил подростка во время охоты, возбуждено дело

Москва13 апр Вести.В Пензенской области в отношении 56-летнего жителя города Городище возбуждено уголовное о причинении несовершеннолетнему смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Трагический инцидент произошел 10 апреля текущего года в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем.

Обвиняемый произвел выстрел, причинив находившемуся рядом 14-летнему подростку ранение, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью. Школьник был доставлен в больницу.

Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал сказано в сообщении

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.