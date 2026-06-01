В Кемеровской области троих местных жителей подозревают в убийстве 17-летнего подростка во время охоты. Об этом сообщает СУ СК России по Кузбассу.
Тело юноши с огнестрельным ранением головы нашли ночью 31 мая, в воскресенье, в лесу недалеко от села Междугорное.
Установлена причастность к совершению убийства трех мужчин, один из которых, находясь на охоте, по наводке товарищей произвел выстрел в сторону потерпевшегоговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении предполагаемых фигурантов, следствие намерено ходатайствовать об аресте.