В Кузбассе охотник застрелил 17-летнего юношу, возбуждено дело об убийстве

Москва1 июн Вести.В Кемеровской области троих местных жителей подозревают в убийстве 17-летнего подростка во время охоты. Об этом сообщает СУ СК России по Кузбассу.

Тело юноши с огнестрельным ранением головы нашли ночью 31 мая, в воскресенье, в лесу недалеко от села Междугорное.

Установлена причастность к совершению убийства трех мужчин, один из которых, находясь на охоте, по наводке товарищей произвел выстрел в сторону потерпевшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении предполагаемых фигурантов, следствие намерено ходатайствовать об аресте.