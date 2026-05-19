Москва19 мая Вести.В Свердловской области суд вынес приговор по делу об убийстве краснокнижной птицы. Подробности сообщает Telegram-канал судов региона.

Краснокнижный лебедь-шипун был убит в июле 2025 года на водоеме рядом с селом Байны. Уголовное дело было возбуждено в отношении местного жителя Олега Аулова.

Ущерб, причиненный природе Свердловской области в результате уничтожения редкой птицы, был оценен… почти в 16 000 рублей говорится в сообщении

Подсудимый полностью признал свою вину и рассказал, что выстрелил в птицу на спор, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позже он сам пришел в полицию с повинной и полностью возместил ущерб от содеянного.

Суд приговорил обвиняемого к 1 году исправительных работ и удержании 15 % в доход государства ежемесячно из заработной платы. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.