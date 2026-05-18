Житель Иркутской области осужден за жестокое обращение с животным Житель Прибайкалья приговорен к обязательным работам за выстрел в собаку

Москва18 мая Вести.Житель Ангарска получил 320 часов обязательных работ за жестокое обращение с животным: он выстрелил в собаку из пневматического ружья, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в январе текущего года в микрорайоне Майск.

Житель города нефтехимиков вышел в подъезд и выстрелил в собаку из пневматического ружья, после чего ушел домой… Свои действия он объяснил тем, что пес громко лаял отметили в пресс-службе

Пес остался жив, сейчас волонтеры ищут для него хозяина.

