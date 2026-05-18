Москва18 маяВести.Житель Ангарска получил 320 часов обязательных работ за жестокое обращение с животным: он выстрелил в собаку из пневматического ружья, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в январе текущего года в микрорайоне Майск.
Житель города нефтехимиков вышел в подъезд и выстрелил в собаку из пневматического ружья, после чего ушел домой… Свои действия он объяснил тем, что пес громко лаялотметили в пресс-службе
Пес остался жив, сейчас волонтеры ищут для него хозяина.
С учетом мнения прокурора мужчине назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.