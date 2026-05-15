Виновный в лесном пожаре пастух в Иркутской области заплатит штраф

Москва15 мая Вести.Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метрах в лесу Иркутской области, причиной огня стала непотушенная сигарета, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Сообщение о лесном пожаре в Черемховском районе на территории Голуметского участкового лесничества поступило от очевидцев. Установлено, что 55-летний мужчина пас скот на пастбище. Покурив, он бросил окурок в лесу и не потушил его. Сухая растительность быстро загорелась. Попытки потушить пламя самостоятельно оказались безуспешными.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади 100 квадратных метрах. Виновный будет привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах отмечается в сообщении

Размер штрафа для граждан составляет от 50 до 60 тысяч рублей.