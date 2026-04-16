Пожарные обнаружили тело женщины во время тушения огня в СНТ Иркутской области

Москва16 апр Вести.Женщина погибла в горящем садовом доме в Ангарске Иркутской области, предположительно причиной пожара стала непотушенная сигарета, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

По данным ведомства, поздним вечером в среду в Ангарске в садоводстве "Тополек-1" загорелся дом. В ликвидации пламени были задействованы девять пожарных и две единицы спецтехники.

Бойцами звена газодымозащитной службы в ходе тушения в комнате на полу была обнаружена 51-летняя погибшая собственница отмечается в сообщении

Дознаватели ведомства установили, что женщина уснула с непотушенной сигаретой, поэтому произошло возгорание.