SHOT: в Карелии мужчина крючком удочки зацепил ухо возлюбленной на рыбалке Житель Петербурга ранил девушку крючком удочки на рыбалке

Москва16 июл Вести.На реке Олонка в Республике Карелии мужчина нанес ранение возлюбленной девушке крючком удочки. Об этом сообщает канал SHOT.

По информации источника, пара из Санкт-Петербурга находилась на рыбалке. В один из забросов удочки девушка оказалась позади молодого человека. В результате крючок попал ей в ухо, пройдя насквозь.

Изначально они пытались вытащить крючок самостоятельно, однако в итоге решили обратиться в медицинское учреждение. Там пострадавшей была оказана вся необходимая помощь.

Врачи смогли вытащить крючок с третьего раза.