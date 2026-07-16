Москва16 июлВести.На реке Олонка в Республике Карелии мужчина нанес ранение возлюбленной девушке крючком удочки. Об этом сообщает канал SHOT.
По информации источника, пара из Санкт-Петербурга находилась на рыбалке. В один из забросов удочки девушка оказалась позади молодого человека. В результате крючок попал ей в ухо, пройдя насквозь.
Изначально они пытались вытащить крючок самостоятельно, однако в итоге решили обратиться в медицинское учреждение. Там пострадавшей была оказана вся необходимая помощь.
Врачи смогли вытащить крючок с третьего раза.