Москва9 июн Вести.На Чукотке арестован 41-летний житель поселка Угольные Копи, который обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений после нападения на девушку в продуктовом магазине. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России по региону.

ЧП произошло 24 мая в вечернее время в поселковом магазине. Мужчина взял с прилавка одну из стеклянных бутылок, разбил ее о пол, после чего с острым горлышком напал на незнакомую девушку, нанеся ей несколько ранений в область шеи.

Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, оказала нападавшему активное сопротивление и, после того как смогла вырваться от него, сразу же убежала с места преступления, благодаря чему осталась жива поясняется в Telegram-канале ведомства

Анадырский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта.