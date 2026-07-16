Жертва насильника на западе Москвы рассказала о его угрозах убийством

Кричал "Чтоб ты сдохла!": на западе Москвы насильник пытался задушить жертву Жертва насильника на западе Москвы рассказала о его угрозах убийством

Москва16 июл Вести.Задержанный в Москве насильник, надругавшийся над 21-летней девушкой в парке на западе Москвы, угрожал ей убийством. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, жертва 47-летнего жителя столицы сидела на скамейке в момент, когда он к ней подошел и нанес удар пакетом, в котором была бутылка.

В момент нападения он пытался повалить девушку на землю, угрожал ей, что задушит и хочет ее убить. После преступления пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Личность насильника удалось установить, найти и задержать. Ему собираются предъявить обвинение и избрать меру пресечения, которая будет связана с лишением свободы.