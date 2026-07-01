В Москве задержали массажиста по подозрению в изнасиловании клиентки Сотрудник частного массажного салона в Москве задержан за попытку изнасилования

Москва1 июл Вести.В частном салоне на улице Космонавтов в Москве задержан массажист, после того как одна из клиенток обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Об этом сообщает МК.RU.

По предварительной информации 56-летний массажист и 25-летняя клиентка были знакомы. Девушка пришла на сеанс массажа в третий раз, до этого все проходило нормально.

Но на этот раз по словам клиентки, мужчина проявил к ней недвусмысленный сексуальный интерес — стал совершать эротические действия, а потом и вовсе попыталcя лечь рядом с девушкой, предварительно надев презерватив говорится в сообщении

По словам девушки, ей удалось вырваться и убежать.

Массажист своей вины не признает. Возбуждено уголовное дело по статье 132 часть 1 УК – (насильственные действия сексуального характера).