Мужчина изнасиловал спящую женщину в одном из отелей на востоке Москвы

Мужчина изнасиловал спящую женщину в одном из московских отелей Мужчина изнасиловал спящую женщину в одном из отелей на востоке Москвы

Москва12 авг Вести.Мужчина совершил сексуальное насилие над незнакомой женщиной в одном из отелей на востоке Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, ночью 9 августа в одном из отелей на улице Буженинова фигурант, проходя по коридору, заметил приоткрытую дверь чужого номера. Воспользовавшись тем, что находившаяся внутри девушка спала и не могла осознавать происходящее и оказать сопротивление, он проник в помещение и совершил в отношении неё сексуальное насилие.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Фигурант установлен и задержан, ему предъявлено обвинение … [В отношении мужчины] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что на допросе обвиняемый полностью признал вину.

Расследование продолжается.