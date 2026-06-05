Задушенная в Москве беременная женщина стала жертвой своего сожителя Убийцей задушенной москвички оказался ее сожитель

Москва5 июн Вести.Появились новые детали в деле об убийстве беременной женщины, тело которой было найдено 5 июня в квартире жилого дома на Алтайской улице в Москве. Подозреваемым в убийстве оказался ее сожитель, сообщает MK.RU.

По словам соседей отношения девушки и ее молодого человека были непростыми - они регулярно ссорились, иногда дело доходило до драк.

Накануне убийства мужчина приехал ночью в квартиру своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, у них произошла ссора, в ходе которой визитер задушил хозяйку. Он лег спать, а когда проснулся, то обнаружил, что его подруга мертва.

Молодой человек вызвал полицию и рассказал прибывшим сотрудникам, что сам не понял, что убил девушку, — якобы ранее у нее случались внезапные потери сознания, и он приводил ее в чувство говорится в сообщении

При осмотре тела было обнаружено, что у жертвы отрезаны несколько прядей волос. Но мужчина не смог объяснить, кто и зачем это сделал.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).