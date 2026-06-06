Суд арестовал обвиняемого в убийстве беременной женщины на востоке Москвы

Предполагаемый убийца беременной женщины на востоке Москвы арестован Суд арестовал обвиняемого в убийстве беременной женщины на востоке Москвы

Москва6 июн Вести.В Москве суд взял под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве своей беременной сожительницы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что фигурант возражал против ареста.

Тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли 4 июня, в четверг, на улице Алтайской. Предположительно, будучи пьяным, преступник ее задушил, уснул рядом, а утром, увидев тело, сам вызвал правоохранителей.

Как рассказали соседи, пара часто ссорилась, иногда конфликты перерастали в настоящие потасовки с рукоприкладством.