Москва5 июнВести.Беременная девушка убита в квартире жилого дома на востоке Москвы. Как сообщает ГСУ СК России по городу, подозреваемый в совершении преступления задержан.
Тело 28-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли 4 июня, в четверг, на улице Алтайской. Отмечается, что злоумышленник ее задушил.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)… По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшейговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали случившегося устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.