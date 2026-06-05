Мужчина задушил беременную девушку в квартире на востоке Москвы На востоке Москвы убита беременная девушка

Москва5 июн Вести.Беременная девушка убита в квартире жилого дома на востоке Москвы. Как сообщает ГСУ СК России по городу, подозреваемый в совершении преступления задержан.

Тело 28-летней девушки с признаками насильственной смерти нашли 4 июня, в четверг, на улице Алтайской. Отмечается, что злоумышленник ее задушил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)… По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали случившегося устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.