Москвичку, расчлененную братом в Москве, стали искать из-за отсутствия на работе

Расчлененную братом москвичку начали искать, когда она не вышла на работу Москвичку, расчлененную братом в Москве, стали искать из-за отсутствия на работе

Москва24 июн Вести.Московская прокуратура контролирует установление обстоятельств убийства женщины на востоке Москвы.

По данным надзорного ведомства, женщину начали искать после того, когда ее отсутствие на работе заметили коллеги.

По предварительным данным, в ходе проверки сообщения о безвестном исчезновении женщины 1968 г.р., которая не вышла на работу, установлено, что преступление совершил ее брат сказано в сообщении

Мужчина 1970 года рождения рассказал, что нанес женщине ножевые ранения и расчленил тело, убийству предшествовала ссора.

Ранее сообщалось, что 24 июня пакеты с останками обнаружены в квартире на Знаменской улице.

Расследуется уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. В настоящее время мужчину доставили в подразделение Следкома, с ним проводятся следственные действия.