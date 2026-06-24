Москва24 июнВести.Московская прокуратура контролирует установление обстоятельств убийства женщины на востоке Москвы.
По данным надзорного ведомства, женщину начали искать после того, когда ее отсутствие на работе заметили коллеги.
По предварительным данным, в ходе проверки сообщения о безвестном исчезновении женщины 1968 г.р., которая не вышла на работу, установлено, что преступление совершил ее братсказано в сообщении
Мужчина 1970 года рождения рассказал, что нанес женщине ножевые ранения и расчленил тело, убийству предшествовала ссора.
Ранее сообщалось, что 24 июня пакеты с останками обнаружены в квартире на Знаменской улице.
Расследуется уголовное дело об убийстве. Подозреваемый задержан. В настоящее время мужчину доставили в подразделение Следкома, с ним проводятся следственные действия.