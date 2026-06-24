В квартире на востоке Москвы нашли пакеты с расчлененным женским телом

Москвича заподозрили в убийстве и расчленении сестры В квартире на востоке Москвы нашли пакеты с расчлененным женским телом

Москва24 июн Вести.Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после ЧП на востоке столицы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

В среду, 24 июня, в квартире на Знаменской улице были найдены пакеты, в них находилось женское тело с отчлененными конечностями.

По указанному адресу незамедлительно выехали следователи и криминалисты столичного СК. В ходе проверочных мероприятий установлена личность злоумышленника говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

По подозрению в совершении преступления был задержан брат жертвы. В настоящее время мужчину 1970 года рождения доставили в подразделение Следкома, с ним проводятся следственные действия.