Москва11 авг Вести.Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который разгромил номер в отеле в центре Москвы, злоумышленника доставили в больницу. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.

По информации ведомства, экипаж группы задержания получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки в отеле на Смоленской улице. Приехавшие правоохранители выяснили, что один из гостей ведет себя неадекватно.

33-летний москвич, предположительно находясь в состоянии сильного опьянения, громко кричал, угрожал персоналу и испортил имущество в номере рассказали в Росгвардии

Причину своего поведения мужчина пояснить не смог, а на замечания росгвардейцев не реагировал и оказывал сопротивление. Агрессора задержали и в сопровождении медиков доставили в больницу.