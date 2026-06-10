Иностранец руками другого посетителя украл из ресторана Москвы сумку Посетитель ресторана в Москве украл сумку чужими руками

Москва10 июн Вести.В Москве 59-летний иностранец украл из ресторана сумку, использовав случайного посетителя. Об этом рассказало управление МВД России по столице в MAX.

Злоумышленник нашел способ украсть вещи чужими руками. Жертвой схемы стал посетитель ресторана на улице Высоцкого, а инструментом — случайная посетительница говорится в публикации

По данным ведомства, один из гостей ресторана повесил сумку на стул и ненадолго отошел, а злоумышленник в это время обратился к женщине за соседним столиком и попросил передать эту сумку. Она выполнила просьбу, думая, что вещь принадлежит мужчине.

Ущерб оценили в 440 тысяч рублей (стоимость телефонов и наличные деньги).

Подозреваемого задержали на Новорогожской улице. Женщина стала свидетелем. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ), мужчина заключен под стражу.