В Москве взломщик попытался украсть три миллиона рублей из банкомата

Мужчина попытался взломать банкомат и похитить из него три миллиона в Москве В Москве взломщик попытался украсть три миллиона рублей из банкомата

Москва27 мая Вести.Москвич попытался взломать банкомат и забрать из него деньги. Об этом сообщило столичное управление МВД России в MAX.

По данным ведомства, 29-летний ранее судимый мужчина проник в магазин на Щелковском шоссе ночью.

Злоумышленник разбил двери, проник в помещение и попытался вскрыть сейф банкомата говорится в сообщении

Он хотел забрать находившиеся в банкомате деньги – более трех миллионов рублей, но сработала сигнализация, и ему пришлось сбежать с пустыми руками.

Личность и местонахождение подозреваемого установили. Его задержали дома на Алтайской улице и вскоре арестовали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).