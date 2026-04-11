Обвиняемому в разбойном нападении на банк в Москве продлили арест на полгода

Москва11 апр Вести.В Москве на полгода продлен арест в отношении фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на банк, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Замоскворецкий районный суд города Москвы 9 апреля 2026 года удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей в отношении Гамзатова Адыма говорится в Telegram-канале инстанции

Преступление произошло в банке на улице Люсиновской. По версии следствия, 33-летний мужчина явился туда с пневматическим пистолетом, начал угрожать сотруднице кассы и потребовал отдать ему наличные.

Работники успели нажать тревожную кнопку, злоумышленник скрылся, но был оперативно задержан правоохранителями.