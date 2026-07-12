Москва12 июлВести.Полицейские задержали 61-летнего жителя Подмосковья, который нашел в автобусе крупную сумму денег и присвоил их себе, сообщает пресс-служба МВД РФ по городу Москве.
Инцидент произошел в столичном районе Северное Бутово.
Находясь в салоне автобуса, мужчина обнаружил в спинке кресла папку с 500 000 рублей. Вместо того, чтобы заявить о находке, он забрал деньги себесказано в сообщении
Деньги принадлежали 35-летней жительнице Московской области, она быстро обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Подозреваемого задержали на улице Академика Глушко, а похищенные деньги изъяты и возвращены законной владелице.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "кража". Фигурант находится под подпиской о невыезде.