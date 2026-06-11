Арестован подозреваемый в серии краж дорогостоящих иномарок на юге Москвы

В Москве раскрыта серия краж дорогих иномарок Арестован подозреваемый в серии краж дорогостоящих иномарок на юге Москвы

Москва11 июн Вести.Полицейские раскрыли серию краж дорогостоящих иномарок на юге Москвы, сообщает столичный главк МВД.

На след злоумышленника правоохранители вышли после обращения жителя Белгородской области. Он лишился автомобиля стоимостью 1,7 млн рублей, который был припаркован на Пролетарском проспекте в Москве.

При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали подозреваемого на территории Ярославской области. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Подмосковья.

В ходе следствия установлено: это не единственный эпизод говорится в публикации московской полиции в MAX

В частности, в 2022 году фигурант уголовного дела, возбужденного по статье "Кража в особо крупном размере", похитил премиальный внедорожник с улицы Борисовские Пруды.

Подозреваемый арестован, сейчас устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды этой противоправной деятельности.