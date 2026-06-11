Пойманный в Москве водитель Maybach с липовыми номерами может пойти по уголовке

Премиум-статус не спас: в Москве задержан Maybach с поддельными номерами Пойманный в Москве водитель Maybach с липовыми номерами может пойти по уголовке

Москва11 июн Вести.В Москве госавтоинспекторы задержали водителя автомобиля Maybach с подложными номерами, который ранее был лишен водительского удостоверения, сообщает столичный главк МВД.

Иномарку, за рулем которой находился 24-летний мужчина, остановили на проспекте Мира в Северо-Восточном округе столицы.

При проверке выяснилось, что на машине установлены номера, не соответствующие действительным говорится в публикации ведомства в MAX

При этом от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Выяснилось также, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичный отказ и был лишен права управления транспортными средствами, но водительское удостоверение в ГИБДД так и не сдал.

На нарушителя был составлен ряд административных материалов, но его действия после проверки могут быть квалифицированы уже по уголовной статье, отмечается в сообщении полиции.