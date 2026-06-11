Москва11 июнВести.В Москве госавтоинспекторы задержали водителя автомобиля Maybach с подложными номерами, который ранее был лишен водительского удостоверения, сообщает столичный главк МВД.
Иномарку, за рулем которой находился 24-летний мужчина, остановили на проспекте Мира в Северо-Восточном округе столицы.
При проверке выяснилось, что на машине установлены номера, не соответствующие действительнымговорится в публикации ведомства в MAX
При этом от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Выяснилось также, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичный отказ и был лишен права управления транспортными средствами, но водительское удостоверение в ГИБДД так и не сдал.
На нарушителя был составлен ряд административных материалов, но его действия после проверки могут быть квалифицированы уже по уголовной статье, отмечается в сообщении полиции.