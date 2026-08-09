Москвич отправился в колонию за нежелание исправляться и соблюдать ПДД

Суд в Москве отправил в колонию мужчину – злостного нарушителя ПДД Москвич отправился в колонию за нежелание исправляться и соблюдать ПДД

Москва9 авг Вести.Суд с учетом позиции государственного обвинителя Тимирязевской межрайонной прокуратуры Москвы приговорил к полутора годам колонии-поселении 26-летнего мужчину, который сел за руль автомобиля без прав и отказался пройти медицинское освидетельствование, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Было установлено, что мужчина уже ранее был судим за повторный отказ от медосвидетельствования. Тогда суд приговорил его к обязательным работам, лишил права управления транспортными средствами и конфисковал питбайк, на котором было совершено преступление.

Это не стало уроком для злоумышленника, на путь исправления он не встал отмечается в публикации

Не имея права управлять автомобилем, он сел за руль BMW, находящегося у него в собственности. Мужчину остановили правоохранители, пройти медосвидетельствование он опять отказался.

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет и 6 месяцев. BMW конфискован. Осужденный пытался убедить суд, что продал иномарку знакомой, но его версия не подтвердилась.