Лишенный права вождения и нарушивший снова житель Забайкалья помещен в колонию Житель Забайкалья лишился свободы за уклонение от обязательных работ

Москва23 июн Вести.По решению суда ранее лишенный права вождения, нарушивший снова и отказавшийся от обязательных работ житель Калганского округа Забайкальского края будет отбывать срок в колонии, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов региона.

В сентябре 2025 года житель села Чупрово Калганского округа в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и отправился в магазин. Его остановили сотрудники ДПС. Ранее мужчина был осужден за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и приговорен к 300 часам работ с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Однако осужденный более двух раз за месяц уклонялся от отбывания наказания так как его не устраивала предоставленная ему работа.

Суд постановил заменить неотбытые 80 часов обязательных работ десятью днями колонии-поселения отмечается в сообщении

Постановление вступило в законную силу.