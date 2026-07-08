Москва8 июлВести.Водителя, который врезался в машину ДПС в Москве, отправили на принудительное лечение. Об этом столичная прокуратура сообщила в MAX.
Инцидент произошел 6 января. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, не отреагировал на требование сотрудников патрульно-постовой службы предъявить документы и продолжил движение по Люблинской улице, создавая аварийные ситуации и нарушая ПДД.
На Москворецкой набережной он остановился из-за скопления автомобилей, попытался совершить наезд на сотрудников правоохранительных органов, после чего совершил столкновение со служебным автомобилем, причинив значительный ущербговорится в сообщении прокуратуры
После этого эпизода он уехал, а при повторной полицейских помешать ему применил насилие в отношении инспектора ДПС.
С учетом позиции прокуратуры 44-летний мужчина, применивший насилие в отношении представителя власти (ч. 1, 2 ст. 318 УК РФ) и умышленное повредивший чужое имущество (ч. 1 ст. 167 УК РФ), направлен на принудительное лечение.