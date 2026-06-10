Москва10 июнВести.В подмосковной Балашихе будут судить 47-летнего мужчину, который обвиняется в совершении противоправных действий в отношении сотрудника полиции и повреждении имущества, сообщает областной главк СК.
Кроме того, в момент совершения преступления фигурант, лишенный ранее водительских прав, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
Инцидент произошел в январе на улице Терешковой. Старший инспектор ГИБДД потребовал от водителя Porsche остановиться в связи с нечитаемыми номерами на автомобиле, но он проигнорировал законные требования сотрудника наряда ДПС.
Обвиняемый … предпринял попытку скрыться, в ходе которой совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД, а также на голеностоп инспектора ДПСГоворится в публикации СК Подмосковья в MAX
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.