В Балашихе состоится суд над водителем Porsche, наехавшим на ногу инспектора ДПС

В Балашихе пьяный водитель Porsche наехал на ногу инспектора ДПС В Балашихе состоится суд над водителем Porsche, наехавшим на ногу инспектора ДПС

Москва10 июн Вести.В подмосковной Балашихе будут судить 47-летнего мужчину, который обвиняется в совершении противоправных действий в отношении сотрудника полиции и повреждении имущества, сообщает областной главк СК.

Кроме того, в момент совершения преступления фигурант, лишенный ранее водительских прав, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент произошел в январе на улице Терешковой. Старший инспектор ГИБДД потребовал от водителя Porsche остановиться в связи с нечитаемыми номерами на автомобиле, но он проигнорировал законные требования сотрудника наряда ДПС.

Обвиняемый … предпринял попытку скрыться, в ходе которой совершил наезд на служебный автомобиль ГИБДД, а также на голеностоп инспектора ДПС Говорится в публикации СК Подмосковья в MAX

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.