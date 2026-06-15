В Асбесте бывшего инспектора ДПС осудили условно за нападение на задержанного За насилие к задержанному водителю экс-инспектор ДПС осужден условно

Москва15 июн Вести.В городе Асбесте суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС, который при задержании несколько раз ударил лежащего на земле задержанного водителя, сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Суд признал государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России "Асбестовский" Илью Старицына виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ – "Превышение должностных полномочий с применением насилия" говорится в сообщении

В ночь с 5 на 6 января 2025 года инспектор ДПС Старицын патрулировал дороги и вместе с другими полицейскими увидел мотовездеход без номеров. Сотрудники полиции погнались за ним и остановили, но водитель не подчинился требованиям экипажа ДПС.

Стражи порядка применили силу, чтобы обезвредить водителя: положили его на землю, завели руки за спину — так он уже не мог сопротивляться. В этот момент Старицын, как считает следствие, из личной неприязни решил превысить свои полномочия. Он понимал, что человек уже обезврежен, не опасен и не сопротивляется, но всё равно ударил его ногой в ботинке — как минимум один раз по голове и один раз по телу. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом скуловой кости.

На суде Старицын отрицал вину и утверждал, что действовал по правилам. Но суд изучил доказательства — слова пострадавшего, показания свидетелей и разные документы — и решил, что экс-инспектор действительно виноват.

Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также в течение трех лет осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах.