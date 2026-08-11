Суд на Урале арестовал обвиняемого в нападении на ветерана СВО В Свердловской области арестовали напавшего на ветерана СВО

Москва11 авг Вести.Ревдинский городской суд Свердловской области заключил под стражу Антона Черкасова, обвиняемого в избиении ветерана СВО. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, вечером 26 июля на улице Максима Горького ранее судимый 37-летний Черкасов во дворе жилого дома напал на 49-летнего мужчину, нанеся ему несколько ударов руками и костылем по голове. По словам свидетелей, инцидент произошел после того, как ветеран заступился за девушку. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Суд избрал Антону Черкасову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца по 8 октября 2026 года включительно сказано в сообщении

Постановление может быть обжаловано.