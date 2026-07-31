По делу об избиении ученого Никиты Зезина арестовали еще одного человека

В Екатеринбурге арестовали второго подозреваемого по делу ученого Зезина По делу об избиении ученого Никиты Зезина арестовали еще одного человека

Москва31 июл Вести.В Екатеринбурге суд заключил под стражу 39‑летнего мужчину, обвиняемого в избиении двух пенсионеров, среди которых был известный уральский ученый Никита Зезин. О заключении под стражу сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

По ходатайству следственных органов СУ СК России по Свердловской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) говорится в сообщении

По данным следствия, 13 июля 2026 года, мужчина со знакомым подрался с двумя пенсионерами, которые пытались остановить детей, катавшихся по опытным полям на квадроциклах. Мужчины напали на ученых и сильно их избили.

Среди пострадавших оказался известный ученый Никита Зезин, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.

При избрании данной меры пресечения для 39-летнего задержанного суд счел обоснованными доводы следствия о том, что фигурант обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или помешать расследованию. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по делу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестован один из напавших на ученого.