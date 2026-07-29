В Екатеринбурге предъявлено обвинение мужчине, до смерти избившему ученого Напавшему на уральского ученого Никиту Зезина предъявлено обвинение

Москва29 июл Вести.В Екатеринбурге предъявлено обвинение по статье о совершении хулиганских действий одному из участников нападения на известного уральского ученого Никиту Зезина и его коллеги. Подробности сообщает Следком в MAX.

Ранее стало известно, что 13 июля 2026 года 67-летний ученый с 58-летним коллегой пресекли нарушение общественного порядка несовершеннолетними. Дети катались на квадроциклах по опытным полям.

Позже обвиняемый с приятелями напали на мужчин и жестокого избили. Один из пострадавших - ученый Зезин - был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

38-летний фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении

В рамках расследования проводится допрос свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы, ведутся необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Погибший Никита Зезин - ученый-растениевод, член-корреспондент Российской академии наук, специалист в области кормопроизводства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. С 2022 года возглавлял Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.