В "ЕР" попросили СК провести проверку по факту смерти ученого в Екатеринбурге "Единая Россия" обратилась в СК по делу о смерти ученого Зезина в Екатеринбурге

Москва29 июл Вести.Руководителем центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутатом Государственной думы Александром Сидякиным подано обращение в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой о федеральной проверке по факту избиения ученого Никиты Зезина, после которого тот умер.

Подготовил обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Считаю, что нужно разобраться не только по факту вопиющей бойни, но и провести федеральную проверку, что за ОПГ в спортивных костюмах на внедорожниках устраивает в регионе кровавые разборки написал Сидякин в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 27 июля простились с ученым Никитой Зезиным, больше 40 лет проработавшим в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН. Ему было 67. Причиной смерти называют инфаркт, но известно, что незадолго до смерти ученый подвергся жестокому избиению. Со слов депутата Заксобрания Вячеслава Вегнера, ЧП произошло 13 июля. Никита Николаевич с заместителем обследовали опытные поля и посевы. Там они увидели детей, катавшихся по полю на квадроциклах. Мальчики застряли, и ученый по телефону одного из ребят связался с родителями и договорился, что довезет детей до института. Позже приехавшие на четырех джипах к институту мужчины напали на ученых и сильно избили. Удары сопровождались угрозами и оскорблениями. После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.

По информации Следственного комитета Российской Федерации., глава ведомства заинтересовался ситуацией. Возбуждено уголовное дело. Руководителю СУ СК РФ по Свердловской области поручено доложить о ходе расследования Александру Бастрыкину.