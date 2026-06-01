Бастрыкин потребовал доклад по делу о хулиганстве на автовокзале в Екатеринбурге

Главе СК доложат о расследовании дела о хулиганстве в Екатеринбурге Бастрыкин потребовал доклад по делу о хулиганстве на автовокзале в Екатеринбурге

Москва1 июн Вести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе расследования обстоятельств совершения хулиганских действий в отношении жителя Свердловской области. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

Информация о том, что в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге на мужчину напала группа мигрантов после возникшего конфликта с продавцом-иностранцем, появилась в соцсетях.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Богдан Францишко подготовит доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.