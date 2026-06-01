Москва1 июнВести.Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ожидает доклад о ходе расследования обстоятельств совершения хулиганских действий в отношении жителя Свердловской области. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.
Информация о том, что в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге на мужчину напала группа мигрантов после возникшего конфликта с продавцом-иностранцем, появилась в соцсетях.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощьговорится в сообщении
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Богдан Францишко подготовит доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.