Москва29 маяВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании обстоятельств противоправных действий в отношении женщины в реабилитационном центре в Екатеринбурге, говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.
Как сообщили СМИ, пострадавшая является вдовой участника СВО.
По словам матери женщины, ее дочь подвергалась физическим и психологическим издевательствам.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы).
Глава ведомства ждет доклада по этому поводу от руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко.