Главе СК доложат об издевательствах над вдовой бойца СВО в рехабе Екатеринбурга

Бастрыкин требует доклад об издевательствах над вдовой бойца СВО в Екатеринбурге Главе СК доложат об издевательствах над вдовой бойца СВО в рехабе Екатеринбурга

Москва29 мая Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о расследовании обстоятельств противоправных действий в отношении женщины в реабилитационном центре в Екатеринбурге, говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

Как сообщили СМИ, пострадавшая является вдовой участника СВО.

По словам матери женщины, ее дочь подвергалась физическим и психологическим издевательствам.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы).

Глава ведомства ждет доклада по этому поводу от руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко.