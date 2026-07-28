Одного из напавших на ученого в Екатеринбурге доставили к следователю

Участника нападения на ученого в Екатеринбурге доставили к следователю Одного из напавших на ученого в Екатеринбурге доставили к следователю

Москва28 июл Вести.В Екатеринбурге следователи установили всех участников конфликта, в ходе которого был жестоко избит известный ученый Никита Зезин, скончавшийся спустя несколько дней, сообщили в Следственном комитете.

Следователями установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственный действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному говорится в сообщении

Ранее стало известно, что 13 июля член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин вместе с заместителем обследовали опытные поля и посевы. Там они увидели детей, катавшихся по полю на квадроциклах. Мальчики застряли, и ученый по телефону одного из ребят связался с родителями и договорился, что довезет детей до института. Позже приехавшие на четырех внедорожниках к институту мужчины напали на ученых и сильно избили. Удары сопровождались угрозами и оскорблениями.

После избиения Зезин попал в больницу, зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Позже у него случился инфаркт, и он скончался 22 июля.

В СК добавили, что в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти и взаимосвязи с нападением.